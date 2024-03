Manifestation pendant le Sommet européen sur le nucléaire: "C'est complètement irréaliste"

En marge de ce Sommet, une manifestion ou "contre-sommet". Des représentants de Greenpeace, du Bureau européen de l'environnement (BEE), de l'organisation Don't Nuke the Climate, ou encore de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire sont notamment sur place.

Différents chefs d'Etat et leaders de l'industrie nucléaire sont présents à Bruxelles, avec pour but de réfléchir à des moyens de tripler la capacité atomique mondiale, comme il avait été décidé lors de la COP28 à Dubaï en décembre 2023.

Un contre-sommet avec la Ministre de l'Energie

Mais ce qui étonne le plus, c'est la présence la ministre de l'Énergie, Tinne van der Straeten. "Nous sommes toujours dans une situation où le combustible usé est stocké dans une piscine humide à l'usine, sur des sites. La capacité et la responsabilité de l'exploitant nucléaire n'est libéré qu'au moment du transfert. Au moment du transfert, nous n'accepterons pas de déchets qui ne sont pas stables et qui ne se trouvent pas dans des conditions sèches" a-t-elle déclarer lors de ce "contre-sommet".

Les activistes refusent le retour en grâce du nucléaire qui semble, pour eux, qu'un simple conte de fées. "Aujourd'hui, les gouvernements font des promesses de tripler la capacité nucléaire. C'est complètement irréaliste, c'est illusoire, c'est une chimère" explique Lorelei Limousin de Greenpeace.