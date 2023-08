Mathieu van der Poel abandonne dès le premier tour après une chute en mountainbike

Parti en cinquième ligne tout comme le Britannique Tom Pidcock, ce qui avait suscité la polémique auprès des autres participants, Van der Poel est tombé après moins de trois minutes de course dans la boucle de départ. Le Néerlandais a glissé sur le gravier et est tombé sur son flanc droit avant d'abandonner quelques minutes plus tard.

"Ma roue avant a glissé sur une des parties les plus faciles du parcours", a assuré Van der Poel. "Je suis tombé sur le même côté que lors de la course sur route. Cela m'a fait mal pendant un moment mais je n'ai pas trop de dégâts. Je suis fâché sur moi-même car c'est de ma faute. Cela enlève un peu l'euphorie de dimanche dernier et c'est ce que je trouve le plus dommage."

'MVDP' pourra cependant rêver d'une participation aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 grâce à une place décrochée pour les Pays-Bas par Tom Schellekens sur la course espoirs. "Je dois remercier Tom. Les Jeux de Paris restent mon objectif. Je dois laisser passer un peu de temps, mais je vais puiser de la force dans tout cela. Je ne vais certainement pas arrêter le mountainbike, parce que j'ai encore découvert cette semaine à quel point j'aime ça."