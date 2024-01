Mouvement de grogne des agriculteurs: voici les perturbations sur nos routes ce mardi matin

L'autoroute E42 était toujours fermée à hauteur de l'échangeur de Daussoulx, près de Namur, mardi matin, selon les informations publiées sur le site Inforoutes de la police fédérale. Les agriculteurs et leurs tracteurs, qui s'y étaient postés depuis dimanche après-midi, ont finalement levé le camp dans la soirée de lundi. Des travaux d'entretien de la chaussée sont cependant nécessaires et des déviations ont été mises en place.

L'échangeur autoroutier de Daussoulx, qui relie l'E42 et l'E411, avait déjà été partiellement libéré en début de soirée lundi et le trafic avait pu reprendre sur l'autoroute reliant Bruxelles à Namur dans les deux sens de circulation. Dans le reste du pays, les perturbations mardi matin étaient les mêmes que la veille, avec un barrage filtrant à Hal, au bout de l'autoroute A8/E429. Non loin de là, le Ring de Bruxelles (R0) est en outre complètement fermé dans les deux sens de circulation entre Huizingen et Ittre.

Province du Brabant wallon