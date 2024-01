Des agriculteurs bloquent l'entrée d'un dépôt Aldi et veulent faire plier la grande distribution: "J'invite les consommateurs à boycotter"

Les agriculteurs bloquent l'entrée d'un dépot de la chaîne Aldi depuis hier et empêchent le chargement des camions. L'action est toujours en cours et les agriculteurs ont même ouvert la remorque d'un camion qui transportait de la viande.

Agriculteur installé à quelques kilomètres de ce centre de distribution, Christian lance un appel aux consommateurs. "Si on ne trouve pas un revenu dans nos exploitations, demain, ce sera vous qui paierez. On a libéralisé l'électricité et on a fait comprendre aux gens qu'ils paieront tous moins cher, alors aujourd'hui, des gens paient l'électricité jusqu'à 4 fois le prix. On part dans les mêmes travers concernant l'alimentation : j'invite donc les consommateurs à boycotter les grandes surfaces qui ne respectent pas les agriculteurs".

Sur les coups de 5 heures du matin, ces agriculteurs ont reçu la visite de Willy Borsus, ministre wallon de l'Agriculture et certains ont été peu convaincus par ses propos. "Il nous a fait des promesses, les mêmes depuis longtemps : il va faire des amendements, il va faire plein de choses. En attendant, cela fait 40 ans que j'ai des promesses et je n'ai toujours pas de résultats", note Benoit, producteur de lait.

À lire aussi Grogne des agriculteurs: la ministre Céline Tellier a rencontré les agriculteurs

Sur place, seuls les camions vides peuvent quitter les lieux. Pour la soixantaine d'agriculteurs mobilisés, le combat est loin d'être terminé. "Si l'Europe devient un désert agricole au nom de l'écologie, mais qu'en parallèle, on importe des produits de l'étranger qui ne respectent aucune norme, sont produits de façon moins durables et en plus traversent la moitié de la planète, ça n'est pas bon pour l'écologie et pour la santé des gens", souligne Floriane Dethier, agricultrice.