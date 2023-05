"On ne se sent pas du tout impliqué et ça ne va pas": action de grève à la Croix-Rouge de Belgique ce mardi, quelles sont les revendications?

Une action de grève a lieu ce mardi à la Croix-Rouge de Belgique. Elle concerne la section humanitaire de l'entreprise. En cause ? Il était prévu que le siège social serait transféré d'Uccle à Namur. Les travailleurs avaient d'ailleurs obtenu quelques avantages pour compenser, par exemple, les temps de trajet. Mais aujourd'hui, la direction semble remettre en question ces conditions.

"Des travailleurs d'Uccle et de Jupille doivent déménager dans le centre de Namur, dans un nouveau bâtiment. Donc on vend des bâtiments pour aller louer dans le centre de Namur et ça fait maintenant 3 ans qu'on le sait et qu'on négocie avec l'ancienne direction. On avait des propositions déjà concrètes sur la table, des grands principes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de budget. Et indépendamment de ce qui a été négocié ou pas, on n'a même pas eu le temps d'aller consulter les travailleurs pour revenir à la table des négociations. On by-pass complètement la concertation sociale, on ne sent pas du tout impliqué en tant que délégués syndicaux autour de la table. Et ça, ça ne va pas", dénonce Valérie François, permanente CNE.