Nos enfants en danger? Le manque de piscines est "un problème de santé et de sécurité", alerte le président de la natation francophone

Il manque de piscines en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce problème nuit à l'apprentissage de la natation et pourrait avoir des conséquences graves.

La Wallonie, et surtout les Wallons, souffrent du manque de piscines. En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne possède une concentration d'une piscine que pour 40.000 habitants en moyenne. Et cette statistique vaut en prenant en compte les piscines qui sont actuellement fermées pour cause de travaux.

À lire aussi 300.000 euros de déficit annuel: le gouffre abyssal qui se cache derrière les piscines publiques

Le coût exorbitant des piscines décourage les communes à en construire de nouvelles. Une situation qui a des conséquences pour la population. L'apprentissage de la natation est moins facile, car les piscines manquent de places pour accueillir les écoles et les cours de natation. "Il y a moins de jeunes qui nagent, donc ça peut poser des problèmes", alerte Bernard Parez, président de la fédération francophone belge de natation. "D'abord au niveau de la santé, parce que nager fait du bien. Des problèmes aussi pour apprendre à nager, ce qui peut provoquer des accidents pendant l'été et les vacances", lorsque les enfants sont à proximité de points d'eau. "C'est un problème de santé et de sécurité".