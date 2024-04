"Nous infligeons des amendes": chaque année, quelque 2.000 automobilistes sont verbalisés pour… être restés sur la bande du milieu

Il est interdit de rouler en continu sur la bande du milieu lorsque la voie de droite est libre, sous peine d'une amende de 116 à 160 euros. Il est toutefois délicat pour la police d'identifier cette infraction: "Il faut pouvoir observer le véhicule pendant suffisamment de temps, ce qui n'est pas toujours simple", explique la porte-parole de la police fédérale, An Berger.

"Mais nous procédons à des contrôles et nous infligeons des amendes", assure la policière. Et de rappeler: "La conduite sur la bande du milieu est dangereuse, car elle gêne la fluidité du trafic. Et les autres conducteurs ne savent pas ce que vous allez faire. C'est pourquoi il existe des règles qui permettent de rendre votre comportement prévisible".