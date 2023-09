"Nous vivons à Bruxelles et nous adorons la ville": le commissaire européen à l'environnement a participé à l'opération de nettoyage du canal de Bruxelles

Sur des kayaks, les volontaires se sont répartis en plusieurs groupes pour ramasser un maximum de déchets, et la pêche était bonne. "On a vu un peu de tout, des bouteilles, des sacs en plastique. Ce qui est organique, on a laissé, on a juste pris le plastique et il y en a beaucoup. J'étais assez surprise de voir qu'il y en avait autant dans les canaux malheureusement", déclare Caroline, une participante.

Derrière cette initiative, on retrouve l'ASBL "Canal It Up", fondée par Pieter Elsen. "La quantité de déchets que nous sortons du canal est énorme, et même si pêcher des déchets avec des kayaks n'est pas la manière la plus efficace, quand nos participants partent 45 minutes, ils reviennent avec une poubelle entière. Ça pèse entre 3 et 6 kilos de déchets, c'est énorme".

Le port de Bruxelles nettoie aussi le canal grâce à deux bateaux d'entretien. Chaque année, 200 mètres cube de détritus sont évacués.