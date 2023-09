"On n’y pense pas du tout": faut-il mettre de la crème solaire en septembre ?

"Je pense que quand on n’est pas dans le cadre idyllique des vacances, on n’y pense pas du tout", Christina avoue ne pas mettre de crème solaire, comme la plupart des passants interrogés dans un parc bruxellois.

Météo estivale, températures très chaudes et soleil de plomb, on est au mois de septembre. Mais, il faut continuer à se protéger, comme durant les mois de juillet et août. Et pourtant, beaucoup ne le font pas.

Pour Isabelle Tromme, dermatologue à la clinique du mélanome aux Cliniques universitaires Saint-Luc, il faut se protéger en septembre comme on le fait en juin, juillet et août. "C’est sûr que si on est parti en vacances et qu’on a pas mal bronzé, la peau est relativement protégée. Mais, les personnes à risque qui n’ont normalement pas ou peu bronzé pendant l’été continuent à se protéger et les autres personnes doivent quand même continuer à se protéger de façon relative au mois de septembre. C’est la fin de l’été, il faut rester vigilant. Il y a encore des coups de soleil au mois d’octobre. Restons vigilants, en particulier pour ceux qui partent en vacances au mois de septembre. Mais, le soleil belge peut aussi quelques fois être méchant."

Les rayons UV ont donc toujours des effets durables sur la fermeté de l'épiderme. Il faut donc continuer à mettre de la crème solaire et même de l'indice 50, surtout les personnes qui sont à risque avec des peaux qu'il faut protéger : enfants et personnes à la peau fragile.

Les règles sont les mêmes qu'en vacances :