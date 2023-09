Pieter Heemeryck s'adjuge la première édition de l'Ironman 70.3 de Knokke-Heist

Pieter Heemeryck a remporté la première édition de l'Ironman 70.3 de Knokke-Heist, dimanche sur la côte belge. Le champion d'Europe de la distance a couvert le parcours (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied) en 3h39:45.

Le Louvaniste de 33 ans, qui avait abandonné il y a une semaine lors des Mondiaux d'Ironman à Nice, s'est bien repris en devançant de 1:09 l'Allemand Willhelm Hirsch (3h40:54) et de 3:23 le Britannique Harry Palmer (3h43:08). Heemeryck est sorti de l'eau en 5e position, à 1:22 du leader allemand Magnus Manner, mais a rapidement rejoint la tête de course après une vingtaine de kilomètres à vélo. Déposant sa machine en compagnie de Hirsch, le 9e mondial au classement PTO a déroulé en course à pied, courant le semi-marathon en 1h11:37, pour décrocher son 2e succès international, après l'Euro de Tallinn. Cette saison, il a également terminé 2e de l'Euro d'Ironman à Hambourg et de l'étape PTO de Singapour.

Deux autres triathlètes belges, Dieter Comhair (7e) et Dries Matthys (8e) ont intégré le top 10 de ce label Ironman, de retour en Belgique après plus de 10 ans d'absence et la manche d'Anvers en 2012.