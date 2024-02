Plus de blocage d'agriculteurs pour le moment: vont-ils mener de prochaines actions?

Les agriculteurs restent mobilisés avec de nouvelles actions de sensibilisation ce samedi. Ils sont notamment devant le Lidl de Manage, jusque 15h. Les agriculteurs distribueront des tracts, en évoquant leurs revenus beaucoup trop faibles, pour sensibiliser les consommateurs.

Ce matin, les blocages sont donc finis. C'est le cas devant le dépôt Aldi de Villeroux, confirme François Berque, agriculteur. "L'idée d'hier, c'était vraiment de mettre la pression lors de la réunion. Sans forcément se mettre la grande distribution à dos. Ce sont des choses très complexes et ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, c'est certain. On va laisser un peu le temps à nos dirigeants de prendre les bonnes décisions et puis en fonction de ça, on poursuivra la mobilisation ou pas", nous dit-il.