"On a pour objectif de créer des moments de plaisir" : la fête de la bière bat son plein sur la Grand-Place de Bruxelles

C’est un événement typiquement bruxellois. La fête de la bière propose, comme son nom l’indique, des dégustations de bières en tous genres ; 520 pour être exact !

Boire une bière belge au cœur de la Grand-Place de Bruxelles, c’est tout un symbole, mais c’est surtout un grand moment pour les 53 brasseurs belges. "C’est un gros événement brassicole, donc pour nous, c’est important d’être ici. On est sur la grand-place de Bruxelles, dans un cadre magnifique. On a pour objectif de créer des moments de plaisir, et c’est ce qu’on est en train de faire. On vous attend au stand jusqu'à demain soir, vous êtes les bienvenus !", s’est exclamé Gaspard, brasseur à la Brasserie Caulier, au micro de notre journaliste.