Pourquoi le prix du contrôle technique n'est-il pas le même en Flandre et en Wallonie ?

Eddy se demande pourquoi les tarifs des contrôles techniques sont plus élevés en Wallonie qu'en Flandre. Pour payer moins cher, peut-il passer sa voiture au contrôle dans le nord du pays ?

Par ailleurs, lorsqu’on se penche un peu plus dessus, les prix ne diffèrent pas tant que ça. Certes, le coût initial est moins élevé en Flandre et à Bruxelles, mais il faut ajouter un supplément : 4,90 s’il s’agit d’une voiture essence ou 14,60 si c’est une diesel.

La différence est flagrante. Pour un même contrôle technique, il faudra débourser 55,70 en Wallonie contre 38,20 en Flandre et à Bruxelles. Mais pourquoi donc un tel écart de prix ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une matière régionalisée. La Flandre et la Wallonie ont leurs fonctionnements propres.

Si les prix sont légèrement plus avantageux en Flandre, les délais sont quant à eux bien plus courts en Wallonie. Le prix final varie également selon le véhicule, le format ou encore le type de contrôle… Plusieurs éléments à connaître pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.