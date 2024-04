Près d'un Belge sur 3 verbalisé en 2023: voici les chiffres des infractions routières

Les forces de l'ordre organisent depuis ce matin 6h et durant 24 heures, un nouveau marathon de la vitesse. Et si ces opérations de contrôles existent, c'est parce que les chiffres ne plaident pas en faveur de leur disparition.

En 2023, un tiers des conducteurs ont reçu une amende pour excès de vitesse. En fait, 30% des Belges ont reçu au moins une amende de circulation l’année dernière. La majorité n’en ont donc pas reçu, mais 80% des infractions étaient dues à un excès de vitesse. D’autres infractions comprenaient le stationnement incorrect, le non-respect des interdictions, l’utilisation du téléphone portable au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.

En ce qui concerne le profil des contrevenants, il y avait plus d’hommes que de femmes qui ont commis des infractions l’année dernière. De plus, les Flamands et les Bruxellois ont commis plus d’infractions que les Wallons.