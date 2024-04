Deux Belges sur trois ne ralentissent pas dans une zone de travaux: "Nous sommes les pires élèves européens"

Prudence sur les routes : la police organise un nouveau marathon de la vitesse ce vendredi. Depuis 6 heures ce matin, et pour 24 heures, elle va mener des contrôles un peu partout. L’occasion de répondre aux questions de deux alerteurs.

La police, peut-elle donner deux amendes, coup sur coup ? La réponse est oui. Par exemple, vous pouvez être flashé par un radar fixe. Puis quelques kilomètres plus loin, par un radar mobile. Ce sont deux infractions, constatées à deux moments et deux endroits différents. Il faudra donc logiquement les payer.

François nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Une de ses connaissances a été verbalisée pour excès de vitesse. Deux PV sur la même autoroute, à deux minutes d’intervalle.

Un autre auditeur, Max, nous pose une question. Lui aussi a été verbalisé pour excès de vitesse, dans une zone de chantier, à plusieurs reprises. La nuit et le week-end. Il ne comprend pas pourquoi les limitations sont aussi d’application quand il n’y a aucun ouvrier qui travaille ? Pour une question de sécurité : "Les autoroutes ont été conçues pour y rouler à vitesse élevée, nous dit Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Le champ de vision des conducteurs est très large, l’infrastructure est adaptée, les usagers vulnérables y sont interdits".

Vous proposez de payer une amende, qui vaut pour toutes les autres. Mais contester ne veut pas dire toujours obtenir gain de cause.

En cas de chantier, tout cela est modifié. La largeur des bandes de circulation est réduite, c’est plus étroit. Chaque jour, la configuration d’un chantier peut changer. Maintenir la vitesse, ça permet de ne pas se laisser surprendre.

Quand on roule à la bonne vitesse, cela permet aux véhicules qui entrent sur autoroute de le faire plus facilement. Une vitesse adaptée, c’est synonyme d’un meilleur trafic, plus de fluidité mais aussi, moins d’accidents.

L’Institut VIAS pour la sécurité routière nous envoie des chiffres assez interpellant. Voici les chiffres d’une enquête européenne menée par nos voisins français : 64 % des Belges, donc deux sur trois, ne ralentissent pas dans une zone de travaux. Nous sommes les pires élèves européens en la matière.