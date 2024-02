Présence de loups en Belgique: représentent-ils une menace?

Il y a actuellement trois meutes de loups sur le territoire wallon et "des loups dispersants qui traversent le territoire de manière régulière". Ce sont ces derniers qui peuvent parfois poser des problèmes en s'attaquant au bétail, voire même, à l'homme. Mais pas de quoi s'inquiéter: "On a un plan loup qui nous permet de déroger au statut de protection du loup. Dans les cas qu'on considère problématiques, on peut intervenir et abattre un loup."

Nicolas Yernaux insiste, ces situations sont de plus en plus rares en Wallonie grâce au travail effectué auprès des éleveurs: "En 2023, on a deux fois moins d'attaques, alors qu'on a trois fois plus de meutes."

En vertu de la directive européenne "Habitats" de 1992, la plupart des populations de loups en Europe bénéficient d'une "protection stricte", assortie de possibilités de dérogations. La Commission propose de passer au statut de simple protection, plus souple et permettant d'éliminer plus facilement les loups considérés trop nombreux dans certaines régions. Cette proposition doit être approuvée par le conseil Environnement. Le conseil "Agrifish" demande à être consulté.

On l'a compris, pour le SPW, ce n'est pas indispensable en Wallonie.