Quasiment 400.000: le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en 2023 à son plus haut niveau depuis 7 ans

Environ 380.000 entrées irrégulières ont été enregistrées aux frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en 2023, ressort-il mardi des données publiées par Frontex. Un nombre qui représente une augmentation de 17% par rapport aux chiffres de 2022 et le niveau le plus élevé depuis 2016 avec une augmentation notable d'entrées via la région de la Méditerrannée.

La route de la Méditerrannée centrale était la plus empruntée en 2023, comptabilisant 157.479 entrées, soit 41% des entrées au sein de l'UE. Viennent ensuite la route des Balkans occidentaux à 26% et la Méditerrannée orientale à 16%. Ces chiffres représentent une augmentation notable par rapport à 2022, avec une hausse de 55% d'entrées sur la route de la Méditerrannée orientale et de 49% sur celle de la Méditerrannée centrale.