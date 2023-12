Quelques magasins Lidl seront fermés ce vendredi: "Plus facile pour la direction de remplacer des grévistes que des malades"

Trois supermarchés Lidl ont gardé portes closes vendredi matin en Wallonie en raison d'une grève, a fait savoir une porte-parole de la direction de la chaîne. Cette dernière tient à préciser que l'impact de l'action syndicale sur les clients est donc très limité. La CNE fait part, de son côté d'une vingtaine de fermetures, dans le Hainaut, le Brabant wallon et à Liège essentiellement.

Jeudi soir, le syndicat chrétien avait annoncé une grève au sein des supermarchés Lidl vendredi. Il dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles et la généralisation des contrats précaires au sein de la chaîne.