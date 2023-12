Le sapin de Noël d'Audenarde, qui a tué une personne, était de travers depuis le début: l'échevin en parlait même lors de sa mise en place

Hier soir, un drame s'est produit sur le marché de Noël d'Audenarde, en Flandre Orientale. En effet, le sapin de Noël qui trônait sur la place a vacillé à cause des grosses rafales de vent et a fini par tomber. Seulement, une dame se trouvait en dessous et est décédée sous le poids de l'arbre.

Seulement, il s'avère que ce sapin posait déjà question lors de sa mise en place fin novembre. De nombreuses moqueries étaient survenues en remarquant que le sapin était de travers. Certains le comparaient même à la Tour de Pise, en Italie, connue pour sa position penchée.