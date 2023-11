Sasja est toujours invaincu et Kraainem signe une septième victoire de rang

Sasja n'a pas eu de problème à s'imposer face aux Germanophones 19-25 et se positionne de plus en plus comme un sérieux candidat au titre alors que les plus proches poursuivants Kraainem et Houthalen l'ont également emporté: les Brabançons en déplacement à Courtrai 25-31 et les Limbourgeois contre 39-21. Kraainem affrontera Houthalen le 18 novembre avant de rendre visite à Sasja le samedi 25.

Dans la rencontre opposant Tournai à Hubo Handball, la victoire est revenue aux Tournaisiens 36-29. Dimanche, Atomix cèdera la lanterne rouge à Gand s'il sort vainqueur de son duel face auc Flandriens.