Sommes-nous plus efficaces au travail au retour de vacances? Quelle est la durée d'un congé idéal pour recharger ses batteries?

Fini les vacances. C'est le retour à l'école et au travail pour certains. Deux semaines de congé, cela a fait du bien. Mais était-ce suffisant? On va tenter d'y voir plus clair.

On dit souvent qu'"on a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient". Sommes-nous vraiment plus performants au travail

après nos congés ? Tout dépend de la durée de vos vacances et ce que vous avez fait pendant vos congés.