Un accident impliquant 3 véhicules sur l'E42: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h14 Un accident nécessite la fermeture de la Nationale 678 En région liégeoise, un accident important nécessite la fermeture de la Nationale 678 à hauteur de Sprimont dans les 2 sens de circulation. La Police a mis en place des déviations locales. Un sac poubelle est signalé en bande de droite sur l'E25 Bastogne-Liège à hauteur de Sibret en direction de Liège. La Police est en route. Le véhicule en panne sur l'E40 Liège-Bruxelles à Kraainem a été dégagé mais les files du matin subsistent entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne (+15 minutes). Toujours à Bruxelles, des files aussi qui dépassent 20 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et sur l'E19 venant d'Anvers entre Peutie et Machelen. 15 minutes de files également sur l'E411 entre Achêne et Courrière en direction de Namur- Vous ralentissez 15 minutes vers Namur suite à un chantier à hauteur de Sovet.



07h30 3 véhicules ont percuté des barres de fer sur l'E42 L'accident impliquant 3 véhicules sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Landenne est toujours présent. Les 3 véhicules sont immobilisés en bande d'arrêt d'urgence. Ils ont percuté des barres de fer présentes sur la chaussée. Prudence. Le véhicule est en panne en bande de droite sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Kraainem vous ralentit maintenant 20 minutes depuis le Parking d'Everberg. Début des ralentissements sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard, sur la E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons et sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen (+10 min).

07h12 Un accident impliquant 3 véhicules sur l'E42 Un accident impliquant 3 véhicules s'est produit sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Landenne en direction de Mons. Le passage est difficile suite aux débris présents sur la chaussée. Un véhicule est en panne en bande de droite sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Kraainem. Les ralentissements débutent avec 10 minutes à ralentir entre Sterrebeek et Kraainem. Pour le reste, les files sont encore assez légères sur notre réseau routier.

06h31 Pas d'accident ni de véhicules en panne sur notre réseau routier. Juste quelques très légers ralentissements aux endroits habituels sur le ring de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Mais on parle de 5 minutes à ajouter à votre temps de parcours.