Un adolescent suspecté d'être mêlé au projet d'attentat au Botanique interpellé à Etterbeek

Début mars, un projet d'attentat dans la salle de concert du Botanique, à Bruxelles, a été déjoué. Trois adolescents et un homme majeur avaient alors été interpellés.

Le majeur et les adolescents ont été finalement été distingués dans deux affaires différentes et le jeune homme homme de 18 ans conteste avoir été lié à une tentative d'attentat. L'homme majeur interpellé dimanche, dans le cadre de l'enquête du parquet fédéral sur un éventuel attentat imminent, a comparu la semaine dernière devant la chambre du conseil de Bruxelles. Il a répété ne pas connaître les autres personnes impliquées dans le projet d'attentat. Ce dernier, un jeune homme de 18 ans originaire de Chaudfontaine et interpellé à Liège, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruxelles.