Attentat déjoué au Botanique: un habitant de Chaudfontaine de 18 ans préparait une autre attaque

Parmi les 4 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête à propos de l'attentat déjoué à la salle de concert du Botanique, 3 étaient mineurs. Ils ont été placés en IPPJ, institution publique de protection de la jeunesse. "On est dans un réseau de gens avec des intérêts similaires", dit Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. "La difficulté est de savoir quelle est la part de fanfaronnade, la part de réels projets, la part de projets déjà en cours d'exécution et tout ça est relativement difficile à examiner. Et comme le but du parquet fédéral en matière de terrorisme, c'est d'intervenir bien entendu avant que des événements se produisent."

À lire aussi Projet d'attentat déjoué en Belgique: trois adolescents interpellés en France

Le majeur a été placé sous mandat d'arrêt ce lundi et passera devant la chambre du conseil ce jeudi. Il s'agit d'une personne de 18 ans qui habite Chaudfontaine mais qui a été interpellée à Liège. Ce jeune majeur n'est pas impliqué dans le projet d'attentat au Botanique mais dans une autre attaque. "Mais pour le moment, nous ne dirons rien sur ce dossier pour des raisons d'enquête", dit Eric Van Duyse.