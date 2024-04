Un groupe électrogène de dépannage crée de nombreux problèmes à Liège: "Un voisin a conduit ses enfants à l'école une heure à l'avance"

Depuis trois semaines, la production des panneaux photovoltaïque d'Antonio est complètement interrompue. "Le 22 mars, j'ai produit du courant, mais à partir du 23, plus rien", déplore-t-il.

Depuis l'installation du groupe électrogène, les habitants constatent également des appareils électroménagers défectueux, notamment les horloges. "Mon voisin en face a eu un petit problème. Il a cru être en retard et a conduit ses enfants à l'école, mais une heure à l'avance", raconte une habitante.

La panne de courant est due à une infiltration d'eau dans la cabine réseau du quartier et si elle n'a pas encore été réparée, c'est parce que la pièce nécessaire à la réparation n'est pas encore arrivée. "On a décidé d'attendre d'avoir une date de livraison de la pièce [pour commencer les travaux, ndlr] parce qu'on doit creuser dans le trottoir et ça a une incidence sur la circulation des piétons", explique Laetitia Naklicki, responsable de la communication chez RESA, l'opérateur du réseau électrique.

Les travaux commenceront le mercredi 17 avril et ne devraient pas durer plus d'une semaine. En attendant, le groupe électrogène consomme entre 350 et 400 litres de diesel par jour.