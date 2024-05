Un vendeur peut-il afficher un prix différent, sur internet et en magasin, pour le même produit ?

Voici une question pour celles et ceux qui aiment faire du shopping, à la fois en ligne, et en magasin. Lorsque Charlotte tombe sur un article de déco qu'elle aimerait s'offrir, un détail va l'interpeller. Le même article en magasin se trouve être plus cher que celui vu en ligne. Comment expliquer cette différence ? Et surtout, est-ce légal ?

Alors, sachez que la réponse est OUI. Cela est tout à fait légal. En effet, le commerçant peut appliquer les tarifs qu’il désire. Et s’il veut mettre un produit plus cher dans son magasin ou sur son site internet, il est dans son droit. Cependant, il faut que le prix soit affiché de façon claire et qu'il inclut la TVA ainsi que les autres taxes.