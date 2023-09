Une belle avancée: un nouveau médicament contre la maladie de Crohn est désormais remboursé

Plusieurs dizaines de milliers de Belges souffrent d'entérite chronique, une inflammation de la muqueuse de l'intestin grêle, comme le sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Les personnes qui en sont atteintes doivent suivre un traitement à long terme pour garder l'affection sous contrôle et contrer ses symptômes (maux de ventre, diarrhée, malaise...).

La recherche a néanmoins fait des bonds de géants ces 20 dernières années en matière de thérapies biologiques développées à partir d'anticorps. Celles-ci n'ont cependant pas d'effet sur tous les patients et perdent souvent de leur efficacité au fil du temps. Des progrès ont toutefois été enregistrés sur ces points au cours des deux dernières années grâce à plusieurs études internationales se penchant sur trois médicaments: le risankizumab, le mirikizumab et l'upadacitinib.

Ceux-ci pourraient constituer une petite révolution, selon le gastro-entérologue Marc Ferrante de l'UZ Leuven, qui a co-dirigé l'étude sur le risankizumab. "Environ 65% de la patientèle traitée pendant l'étude avec ce médicament remarque une amélioration notoire de son état général grâce au traitement. Plus de la moitié indique même ne plus subir de symptôme."

Autre avantage constaté des risankizumab et mirikizumab: la diminution des effets secondaires liés généralement aux autres médications. Un bénéfice non négligeable quand on sait que "les patients doivent prendre souvent toute leur vie des anti-inflammatoires".