Une centaine d'agriculteurs bloquent les camions à Liège Airport: pourquoi cette action et quelle est la situation ce matin?

L'aéroport de Bierset à Liège bloqué par une centaine de tracteurs depuis hier soir. Il s'agit d'une action de la fédération des jeunes agriculteurs qui souhaitent empêcher les camions de sortir de l'aéroport. Ils visent les produits qui y arrivent et qui pourraient être fabriqués chez nous : ils parlent de concurrence déloyale. "Nous ne voulons pas de produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales que les nôtres. Beaucoup de produits viennent avec pas mal de matières actives qui sont interdites en Europe. La Présidente de la Commission européenne (Ursula von der Leyen, NDLR) valide à nouveau des produits qui viennent d'autres pays. Non ! Ça, on en veut pas ! On veut que les produits que les produits qui arrivent chez nous respectent les mêmes normes que les nôtres", déclare Gary Vanvinckenroye, agiculteur.

La situation ce matin "Ils sont plusieurs dizaines de tracteurs à se relayer pour bloquer quatre coins différents de cet aéroport de Liège, pour bloquer les camions qui entrent et qui sortent, explique ce matin notre journaliste sur place. Dans cet aéroport de fret, beaucoup de marchandises circulent et durant la nuit, ils ont ouvert plusieurs camions pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur mais ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchent". Ils cherchent en fait des produits venus de l'étranger qui sont vendus à des coûts moins élevés que ce qu'ils produisent ici en Belgique.

Une action symbolique Les agriculteurs n'ont pas choisi l'aéroport par hasard. "En Wallonie, l'aéroport de Liège est la plaque tournante du libre-échange. C'est le plus grand lieu d'import et d'export, autre que le routier", assure Maxime Janssens, vice-président de la FJA. "Ce qui tue pour le moment nos fermes, c'est la concurrence venue de l'étranger contre laquelle on ne sait pas et on ne pourra pas s'aligner parce qu'on a des coûts de production qui sont bien trop élevés", précise le vice-président des jeunes agriculteurs. "C'est une action symbolique", commente le secrétaire général de la FJA, Guillaume Van Binst. "Nous visons l'importation de produits qui peuvent très bien être fabriqués chez nous." Le secrétaire général dénonce par ailleurs la concurrence déloyale engendrée par un tel afflux de produits sur le marché européen. "La confection de ces marchandises ailleurs ne répond pas aux mêmes normes qu'ici et cet arrivage entraîne donc une pression supplémentaire sur les prix", détaille-t-il.