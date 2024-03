Plus de cocaïne, moins d'héroïne: Sciensano révèle les habitudes de consommation de drogues en Belgique

La Belgique a consommé plus de cocaïne mais moins d'héroïne en 2022, qu'au cours des cinq années précédentes, révèle Sciensano dans son dernier rapport sur la situation en matière de drogues. Le cannabis reste, toutefois, la drogue illégale la plus consommée.

Le rapport de Sciensano décrit l'évolution de la consommation de drogues, du marché de la drogue, de la prévention, de la législation ainsi que de la morbidité et de la mortalité liées à la consommation de drogues. Il montre aussi l'apparition de nouveaux types de drogues sur le marché : "L’utilisation de substances stimulantes comme l’ecstasy, l’amphétamine et la cocaïne a augmenté dans la population générale", déclare Sciensano.

La consommation de crack augmente aussi, surtout à Bruxelles, bien que les données disponibles sont limitées et émanent des centres de traitement, des programmes d’échange de seringues et des espaces pour utilisateurs: "Par rapport aux années précédentes, le crack est aussi plus souvent mentionné par les personnes en traitement pour un problème de drogue".