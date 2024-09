Une cinquantaine d'enfants coincés à Liège à cause des intempéries: "Ils ont eu très peur"

Thibault Fraiture de la zone de secours Hesbaye a indiqué : "On a pris des grosses pompes sur remorque pour essayer de vidanger au maximum. Et une partie des résidents vont être logés ailleurs. C'est pour ça que le bourgmestre est ici sur place."

"Il y a eu beaucoup de panique. Certains enfants ont 4, 5 ans. Ils ont eu très peur", raconte Grégory Pirlet, directeur général du centre. Il explique que l'évacuation a été inévitable. "Il n'y a pas de blessé, ce n'est que du matériel. Demain, à mon avis, on va tout racler, nettoyer. Et puis rassurer les enfants", ajoute-t-il.

"À chaque fois qu'il y a un orage de cette intensité, ça va très vite (...) dans les autres communes aussi. Il y a tout un process qui est en cours depuis 2021. Forcément, tout le monde est secoué par ce genre de catastrophe. On étudie des aménagements. On se sent impuissants, mais on a des solutions. (...) On va être vigilants toute la soirée et faire en sorte que ça se passe bien", réagit Dominique Servais, le bourgmestre de la commune, qui s'est rendu sur place.

Les services de secours débordés

Les précipitations intenses, atteignant environ 20 litres par mètre carré en quelques minutes, ont rapidement débordé les services de secours.