Dimitri Van den Bergh a hâte de se produire dans sa ville d'Anvers au Flanders Trophy

Le Flanders Darts Trophy débutera jeudi à Anvers. Au moins cinq joueurs de fléchettes belges essaieront de participer part au 7e tournoi du European Tour, doté de 207.000 euros. Pour l'instant, seul Dimitri Van Den Bergh, N.12 mondial, est assuré d'une place. Mike De Decker (PDC 36) est premier réserviste et espère profiter d'un forfait, tandis que les autres devront passer par les qualifications.

Van den Bergh s'est réjoui de jouer devant son public. "C'est fantastique", a expliqué l'Anversois devant la presse à l'hôtel de ville, lundi. "Je n'aurais jamais cru disputer un tournoi de haut niveau dans ma propre ville. Après le Belgian Open à Wieze, cela montre à quel point les fléchettes deviennent un sport populaire en Belgique."

De Decker est également impatient de participer au tournoi. "À Wieze (en mars, ndlr), j'ai atteint le 3e tour. Je veux maintenant faire au moins aussi bien, voire mieux. Normalement, je devrais déjà être dans le top 32. Je sais que je me débrouille bien et que j'ai déjà fait une bonne saison, mais au plus haut niveau, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Il faut bien jouer au bon moment pour progresser."