"Rien à faire" pour Marc Ledoux face au triple champion olympique Zhao Shuai

"Shuai a fait un sans-faute dans les deux premiers sets. Dans le troisième set, il a voulu tenter des choses et a donc commis des erreurs, sans gravité bien sûr. J'ai essayé de le déséquilibrer, mais ça n'a pas marché. Je n'ai vraiment rien pu faire contre lui. Je ne peux que l'accepter. Je suis content de ma participation ici à Paris. C'était un beau tournoi, dans une excellente ambiance". En double, Marc Ledoux a été éliminé en quart de finale aux côtés de Laurens Devos.

Après cinq participations aux Jeux Paralympiques (de 2004 à 2016, et en 2024), une médaille d'or en double et une médaille d'argent en simple à Athènes, Marc Ledoux n'exclut pas une épopée américaine dans quatre ans, à Los Angeles. "Nous verrons bien. J'aime toujours mon sport, surtout à l'entraînement, et je me donne toujours à fond."