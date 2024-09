"Ça fait beaucoup": les prix des plats dans les restaurants d’entreprise s’envolent, pour quelle raison?

"Avant, j'aurais payé 2€ et maintenant, on est à 2,60€", témoigne une consommatrice. "7,50€ au lieu de 6,50€, ce qui est assez conséquent. Ça fait beaucoup en une fois, 50 centimes aurait été plus acceptable", confie une autre. "C'est normal, ça va avec l'air du temps, tout augmente", ajoute un troisième.

Comment justifier cette hausse ?

Le prix des aliments est non-négligeable avec une hausse de 14% en moyenne, en deux ans. Les frais de personnel ont également augmenté, mais également le coût du matériel de cuisine qui a augmenté de 9%.

"Une partie du prix est pri en charge par l'employeur, par exemple 50% du prix du plat. C'est l'employeur qui va décider quelle partie il veut prendre à sa charge et quelle partie sera à charge du consommateur", explique ainsi Fred De Deken, directeur chez Campass Group, une société de restauration.

Ce dernier ajoute que certaines solutions existent cependant : "On définit un service de base ensemble. Si demain, les prix augmentent de telle manière que les coûts deviennent ingérables, on peut décider d'adapter un service. On peut décider de fermer certains points de vente ou d'écourter, limiter, les services. Tous ces éléments font que notre coût sera circoncis et pourra se refléter dans un prix plus bas pour nos consommateurs".

276 millions de repas sont vendus chaque année dans les restaurants d'entreprise du pays.