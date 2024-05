Une décision incompréhensible ? Kim De Gelder placé sous un nouveau régime qui inquiète en Flandre

Le 29 avril 2024, le tribunal d'application des peines de Gand s'est prononcé : il a été choisi de placer Kim De Gelder dans le centre psychiatrique d'Anvers. Cependant, une décision a provoqué de nombreuses inquiétudes en Flandre. "C'est mon pire cauchemar de le croiser", s'inquiète Zoë Van Haesendonck, une des victimes de la tuerie de Termonde.

En cause : le parquet de Flandre Orientale et le tribunal de première instance expliquent que le meurtrier pourra sortir de l'hôpital psychiatrique dans lequel il se trouve, et ce, pour des "raisons médicales urgentes". Cependant, ils précisent également que : "Si cette situation se présente et que Kim De Gelder doit quitter le centre, cela fera toujours sous la supervision du personnel du centre, et si nécessaire, sous la supervision de la police".