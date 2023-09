Une découverte qui pourrait rapporter gros: du lithium a été trouvé en Belgique pour la première fois

Les installations de géothermie pompent l'eau chaude des couches terrestres à plus de 1.000 mètres de profondeur et la transmettent à un réseau local de tuyaux isolés pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des bâtiments. "Le phénomène est connu depuis longtemps en Allemagne et en France, mais c'est la première fois en Belgique", souligne M. De Meyer.

Le lithium est un métal qui, avec le nickel, le manganèse et le cobalt, est indispensable à la production de batteries pour les voitures électriques ou les smartphones.

Deux installations géothermiques profondes sont actives en Flandre: chez Janssen Pharma à Beerse et chez Vito à Mol.