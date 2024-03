Une semaine d'actions du 30 mars au 7 avril pour le droit au logement en Wallonie

Des dizaines de collectifs et d'associations wallonnes organiseront des actions dans plusieurs villes de Wallonie du 30 mars au 7 avril pour "dénoncer le mal-logement et porter leurs revendications vers les pouvoirs publics et les citoyens", ont annoncé mardi le Rassemblement wallon pour le droit à l'habitat et le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP). Ces actions sont organisées dans le cadre de l'appel européen pour le droit au logement "Housing Action Days", lancé en 2020 par une coalition européenne réunissant une quarantaine d'organisations.

"Acquérir comme louer sur le marché privé à des prix abordables relève du défi voire de l'impasse totale, met en concurrence et produit des formes de discriminations inacceptables au détriment des plus faibles économiquement sans parler des autres formes de discriminations", critiquent-elles.

Les associations ont communiqué à cet égard plusieurs revendications communes aux différentes villes. Elles réclament notamment que le logement soit au coeur de la prochaine déclaration de politique régionale, qu'il y ait un renforcement du parc de logements publics et une socialisation du logement via tous les leviers disponibles et elles demandent la disparition des logements passoires ou encore la fin des expulsions, légales et illégales.

Elles précisent que bien que le droit au logement devrait être stabilisant, l'insécurité est permanente et les indices d'une détérioration sont flagrants (expulsions légales et illégales sans solution de relogement, logements insalubres et mal isolés, etc.). Les associations affirment que les récentes "crises" sanitaire, climatique ou énergétique ont "aggravé la crise endémique et structurelle qui dure depuis des dizaines d'années".

Les actions prendront la forme de manifestations, de mobilisations ou de sensibilisations autour de la thématique du logement.