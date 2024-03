"On va encore attendre un peu": plusieurs villes continuent de garder leurs panneaux retournés pour soutenir les agriculteurs

Vous l'avez peut-être constaté à l'entrée de nombreuses communes : les panneaux de villes sont toujours retournés, pour la plupart. Pour rappel, il s'agissait d'un symbole de la contestation des agriculteurs. Aujourd'hui, certaines communes attendent encore un peu avant de les remettre à l'endroit, afin de continuer à soutenir le mouvement.

Pour Robert Closset, échevin des travaux de Dinant, il faut attendre le plus longtemps possible avant de les remettre à l'endroit. "Le conseil communal a décidé qu'il soutenait les fermiers, donc on va encore attendre un petit peu. (...) Nous, on se dit que si c'est pour remettre les panneaux droits pour aller encore les bouger après, autant laisser les signalements comme ils sont maintenant", explique-t-il.