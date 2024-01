"On va vers une stabilisation des prix": le prix des billets d'avion ne devrait plus augmenter en 2024

Le secteur de l'aviation n'a pas été épargné ces dernières années avec la crise sanitaire suivie de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix de l'énergie. Le prix des billets d'avion a d'ailleurs fortement augmenté, 60% de plus en moyenne depuis 4 ans. "Le prix des billets est plus élevés qu'il y a quelques années et il est aussi très variable, en quelques jours ça peut aller du simple au double sur certaines lignes", témoigne un passager.

Mais, bonne nouvelle, sauf surprise, on se dirige vers une stabilisation des prix en 2024. "En 2022 et en 2023, on a vu une hausse des prix des billets, surtout à cause de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. En 2024, on va vers une stabilisation des prix", explique Nico Cardone, porte-parole de Brussels Airlines.