Van Weynbergh et Buekenhout 29es après quatre jours de course

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout, sur le D'Ieteren Group, pointaient en 29e position de la flotte de 35 Imoca (monocoques de 18 mètres) encore en course samedi, à 12h00 heure belge, dans la 16e Transat Jacques-Vabre à la voile.

Les deux Brabançons comptaient 309,2 milles nautiques de retard (environ 572,6 km) sur la Suissesse Justine Mettraux et le Français Julien Villion (Teamwork.net). Ces derniers naviguaient avec 18,4 miles nautiques (34 km) d'avance sur le Français Sébastien Simon et l'Espagnol Iker Martinez et doivent encore parcourir 2.649,7 miles nautiques (4.907,2 km) avant l'arrivée.

En raison de deux tempêtes (Ciaran et Domingos), cette classe de bateaux ne s'est élancée du Havre que mardi matin, onze jours après le départ initial de la classe Ultim (trimarans de 32 mètres). Elle doit parcourir 3.765 milles nautiques (6.973 km) jusqu'à Fort-de-France en Martinique.