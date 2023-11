Visé et Volendam prennent la tête du championnat après la défaite de Bocholt

Visé et Volendam ont pris la tête de la BENE-League de handball après leur victoire respective contre Aalsmeer et Bocholt dans les deux duels au sommet de la 10e journée samedi.

La bonne opération de la soirée a été réalisée par le Sporting Pelt qui a accroché les Lions 28-28. Le score final a été identique au terme de la rencontre de Hubo Handball à Bevo. Les Limbourgeois ramènent un point à domicile grâce à leur bonne fin de rencontre.

Eupen a remporté sa cinquième victoire de la saison après avoir battu Izegem 31-34. Les Flandriens payent une nouvelle fois leur mauvais début de seconde période. In fine Hurry Up l'emporte sur le fil à Houten 28-29.

Avec 15 points, Vise et Volendam font la course en tête devant les Lions avec le même nombre de points mais une victoire en moins. Bocholt, quatrième, suit à une unité juste devant le quatuor formé par Eupen, Pelt, Aalsmeer et Hurry Up (11 point). Bevo est 9e avec 10 Points devant Hubo, 10e avec 4 points suivi par Houten qui en compte trois. La lanterne rouge est toujours occupée par Izegem qui n'a pas le moindre point.