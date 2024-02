Votre pension augmente subitement, devrez-vous rembourser cette somme aux impôts?

Philippe et Martine sont tous les deux retraités et leurs pensions ont augmenté le mois dernier. Une bonne nouvelle qui les inquiète tout de même. Vont-ils devoir repayer ces sommes aux impôts ?

Pas d'inquiétude, dans ce cas-ci, ce n’est pas le montant brut de leurs pensions qui a augmenté, mais bien la retenue à l’impôt qui est moins importante… Le montant net est donc plus élevé.

Plus 30€ pour Philippe, plus 40€ pour Martine. Une augmentation qui est à première vue la bienvenue, mais qui soulève tout de même quelques questions : devront-ils rembourser cette somme ? Serait-ce un cadeau empoisonné ?

Explications

Sur votre salaire brut (ou votre pension), l'État ponctionne le précompte professionnel. Il s’agit d’un acompte sur l'impôt final dont le but est de coller au mieux à ce que vous devez normalement payer. Le gouvernement souhaite aligner autant que possible le précompte à l'impôt réel.

Chaque année, les barèmes progressifs du précompte professionnel sont adaptés. Par conséquent, une plus grande partie du salaire est soumise à un taux inférieur : le salaire et la pension nets sont donc plus importants.