Y a-t-il de plus en plus d’écoles qui reviennent à l’uniforme?

On ne peut pas dire que ce soit une tendance de fond. Les écoles qui imposent l'uniforme restent très minoritaires. Et encore dans la plupart de ces établissements, c'est un code couleur qui est exigé : les enfants ne peuvent porter que du blanc, du bleu marine, du beige, par exemple.

L'Institut de la Vierge Fidèle à Schaerbeek impose réellement un uniforme. L'école exige une tenue précise que les élèves doivent se procurer dans la boutique qui leur est renseignée.



Le Lycée Guy Cudell à St-Josse l'a imposé également en 2018 pour lutter contre les inégalités sociales.



Dans les 2 réseaux, libre et officiel, il n'y a pas de demande de généraliser les règlements sur les tenues vestimentaires.

Ce n'est clairement pas une priorité, selon le Segec, le secrétariat général de l'enseignement catholique.



Les règlements sur les tenues restent du domaine des pouvoirs organisateurs, et avec de plus en plus souvent, la contribution des élèves. C’est au cas par cas en fonction des écoles.

A celles et ceux qui ont un look à part et veulent le garder, le Segec conseille amicalement de bien lire le règlement d'ordre intérieur afin de savoir ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire.



Ca peut être utile au moment de l'inscription si on ne veut risquer une déconvenue.

