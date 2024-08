Sept nouveaux pavés de la mémoire posés à Anvers

Les nouveaux pavés dévoilés à Anvers rendent hommage aux familles Vos-Nabarro et Zwaaf-Vos, respectivement originaires de Borgerhout et Berchem. Marcus Zwaaf et Sara Vos furent embarqués par les nazis dans la nuit du 28 au 29 août 1942. Ils ont été déportés et tués au camp de concentration de Birkenau.

Emiel Vos, Rebecca Navarro et leurs trois enfants Andries (6 ans), Isaac (5) et Herman (3) ont été emmenés durant la même nuit vers la caserne Dossin à Malines, d'où ils ont été déportés jusqu'à Auschwitz-Birkenau. Rebecca et ses trois enfants ont été tués. Emiel a survécu et s'est remarié ensuite avec Léa Zwaaf, sa cousine et la fille de Marcus Zwaaf.