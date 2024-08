Nouvelle plainte, avec constitution de partie civile, dans l'affaire Herman Brusselmans

L'association juive européenne (EJA) est à l'origine de cette plainte avec constitution de partie civile, a appris Belga. Celle-ci avait déjà annoncé le 9 août qu'elle allait intenter une action en justice à la suite de la publication. Elle avait ensuite précisé le 16 août qu'elle agirait en coopération avec, entre autres, le Forum der Joodse Organisaties (FJO) et Ligue belge contre l'antisémitisme (LBCA).

Plusieurs organisations ont déjà entamé une procédure de citation directe contre Herman Brusselmans. Certaines d'entre elles ont également déposé plainte contre Humo et son éditeur, DPG Media.

Me David Szafran qui représente l'EJA au côté de Me Sven Mary a confirmé le dépôt de plainte. "L'enquête est maintenant entre les mains du juge d'instruction, qui décidera de la suite à donner. Notre plainte a été formulée sur base de l'incitation à la haine ou à la violence, mais je ne peux pas donner plus de détails sur le contenu", a-t-il expliqué.

Herman Brusselmans avait déclenché une polémique début août en écrivant dans l'une de ses chroniques pour le magazine Humo que la vue des images d'un enfant palestinien hurlant en apercevant sa mère ensevelie sous des décombres à Gaza lui avait donné envie d'"enfoncer un couteau pointu dans la gorge de chaque juif (qu'il) rencontre".