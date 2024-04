Décryptage - Le décret paysage peut-il vraiment faire tomber le gouvernement?

Les partenaires de la majorité au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles traversent une nouvelle crise, après le dépôt par le PS et Ecolo d'une proposition de réforme du décret paysage. Réforme qui vise à renforcer l'accessibilité aux études et garantir la finançabilité des étudiants. Pour le président du MR, ce décret paysage "vaut une chute de gouvernement". Est-ce réellement possible? Décryptage.

Pour répondre à cette problématique, deux des trois partis de la majorité au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles envisagent une réforme de ce décret paysage. PS et Ecolo ont en effet annoncé le dépôt d'une proposition commune de décret modificatif "en vue de renforcer l'accessibilité aux études, de garantir la finançabilité des étudiants et d'instaurer un pilotage chiffré", peut-on lire sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le décret paysage fait encore couler beaucoup d'encre. A partir de septembre 2024, de nombreux étudiants risquent de se retrouver exclus de l'enseignement supérieur, car déclarés "non finançables". En cause? Des règles comme le fait de devoir réussir sa première année de bachelier en deux ans maximum. Certains étudiants auraient dès lors trop traîné pour engranger le nombre de crédits nécessaires à la poursuite de leurs études.

Mais peut-on réellement parler de "chute" du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Nous avons posé la question à Pierre Vercauteren, politologue et enseignant à l'UCLouvain. Il nous explique : "On ne peut pas dire que c'est une chute à proprement parler, mais plutôt une paralysie."

Les règles actuelles du décret paysage avaient pourtant été votées - et donc validées - par l'ensemble des partis de la majorité en 2021. Cette décision met donc à mal la coalition PS-MR-Ecolo et n'a pas manqué de faire réagir le président libéral Georges-Louis Bouchez. Il s'est exprimé dans les colonnes du Soir, estimant que ce décret paysage valait "une chute de gouvernement."

Mais dans tous les cas, pour les entités fédérées dont la Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie, il n'y a pas d'élections directes organisées en cas de paralysie d'un gouvernement. Une dissolution anticipative n'est pas possible. Les partenaires de la majorité doivent alors composer avec la même proportion de sièges et tenter de former un nouveau gouvernement, qui sera souvent fort similaire au précédent. "Pour former une majorité, on se base sur les résultats des élections précédentes, note Pierre Vercauteren. La majorité se fait au cas par cas, par les régions. Mais il faut un accord entre les partis pour qu'une nouvelle majorité soit créée", ajoute-t-il.

Il ne faut pas surévaluer l'importance de la situation.

Le politologue insiste cependant sur le contexte électoral actuel: "Ça dramatise un peu l'enjeu, mais il ne faut pas surévaluer l'importance de la situation. Elle va continuer à se tendre entre les partis, car on est dans un contexte de concurrence électorale. En-dehors de ce contexte, cela tendrait les rapports entre les partis de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi avec les autres niveaux de pouvoir dont les partis sont membres."

Des élections anticipées pour le gouvernement fédéral

Pour le gouvernement fédéral, la situation est un peu différente: si celui-ci venait à "tomber", hors contexte électoral, les partis de la majorité chargent le Premier ministre de présenter une démission au Roi. Il est alors possible de voir si une nouvelle coalition est envisageable, cela peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois.