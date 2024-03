Le PS et Ecolo veulent une adaptation du décret paysage... qu'ils avaient validé avec le MR en 2021

Il y a trois parties dans la majorité : PS, Écolo et le MR. Aujourd'hui, deux des trois parties sont du côté des étudiants, le PS et Ecolo. Ils veulent tout simplement revoir le décret paysage.

"Avec ce qui s'annonce, il faut avoir le courage politique de dire qu'on doit remettre cette réforme sur le métier, on doit pouvoir suspendre les effets de cette réforme", estime Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo. "Retirer le décret, non, mais mettre un temps de pause d'un an permettant d'y voir plus clair", répond Frédéric Daerden (PS), le vice-président du gouvernement de la FWB.

Ce qui les inquiète, même s'ils ont voté le décret paysage, c'est le nombre élevé d'étudiants qui pourraient être bloqués dans leurs études à la rentrée prochaine. Faute de réussite, sur une période plus courte, ces étudiants ne seraient plus financés.

La ministre en charge, c'est Françoise Bertieaux, mais aucune réaction aujourd'hui, excepté un petit message sur X, anciennement Twitter : "J'entends beaucoup de désinformation dont le but est de vous faire peur sur le décret paysage. Vous êtes étudiant et vous êtes inquiet pour votre parcours. Voici les vraies règles de financabilité en vigueur", répond-t-elle. En prime, un lien vers une circulaire.