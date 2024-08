Bons d'État, comptes épargne, bourse... Quels sont les meilleurs plans pour placer son argent?

Entendons-nous bien, un compte à terme est différent d'un compte épargne. "Pour un compte épargne, vous versez de l’argent et ça rapporte des intérêts. Vous pouvez retirer votre argent à tout moment. Les taux peuvent varier. C’est plus flexible", explique Nicolas Claeys, coordinateur de Testachat Invest. "Avec un compte à terme, vous bloquez cet argent pour toute la durée déterminée. Il y a des banques où c’est possible de retirer l’argent plus tôt, mais il y a souvent des frais qui peuvent être assez élevés. Il faut être certain, quand on bloque de l’argent, de ne pas en avoir besoin. En revanche, le taux est fixé pour toute la durée convenue. Il ne changera pas, même si les taux baissent durant l’année."

Cette précision étant faite, revenons à nos moutons.

"Concrètement, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 septembre 2024, tout le monde peut demander l'ouverture d'un Compte à terme promotionnel ING, et ce via différents canaux : depuis son domicile, de manière 100 % digitale via l'app ING Banking ou Home'Bank, ou dans une des agences ING", communique la banque orange.

L'institution au lion avait d'ailleurs bien anticipé la sortie de son produit en offrant la possibilité de se préinscrire afin de bénéficier d'un taux d'intérêt annuel brut de 0,20 %. Pour les préinscrits, le rendement net sera donc de 2,8 % pour 12 mois, soit pratiquement aussi bien que le bon d'État de l'année dernière (2,81 %). Il est possible de prendre un compte à terme de 6 mois, mais dans ce cas le rendement est divisé en deux, avec ou sans préinscription.