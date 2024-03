D'une mine abandonnée à un champ de colza: l'incroyable transformation d'un site chinois

Aujourd'hui, après trois ans de travail acharné, près de 20 hectares de terres fertiles ont été transformés en une mer de fleurs de colza jaunes.



"Après la restauration de l'environnement, cette zone est devenue une mer de fleurs. L'ensemble du système écologique est meilleur et plus harmonieux qu'auparavant, il a l'air plus agréable et plus beau que son état antérieur de fosses minières " explique une touriste.

L'afflux de touristes a également stimulé le secteur touristique local, y compris les entreprises de restauration et d'hébergement des environs.