"Ils sont en danger": au Botswana, des hippopotames, victimes de la sécheresse, risquent la mort, bloqués dans la boue

"Les systèmes fluviaux s'assèchent et les animaux sont en danger", a expliqué Lesego Moseki, porte-parole du Département de la faune et des parcs nationaux (DWNP) à Gaborone.

"L'hippopotame du Namiland est dépendant de l'eau du delta de l'Okavango", a-t-elle poursuivi, précisant que le nombre d'animaux ayant succombé à la sécheresse n'a pas encore été établi. L'Afrique australe est frappée par une grave sécheresse touchant durement les récoltes et plongeant des millions de personnes dans la faim. Plusieurs pays de la région ont récemment déclaré l'état de catastrophe nationale. Selon les experts, le phénomène est principalement dû à El Niño, qui entraîne une augmentation des températures mondiales.

Dans le nord du Botswana, près de la vaste zone humide du delta de l'Okavango, l'assèchement de la rivière Thamalakane a forcé les troupeaux d'hippopotames à se diriger vers des réserves naturelles d'eau proches de la ville touristique de Maun, d'où partent la plupart des touristes en safari dans les grands parcs animaliers du pays.

Les hippopotames à la peau épaisse mais sensible ont besoin de se baigner régulièrement pour éviter les brûlures du soleil et vivent habituellement dans des régions humides. En manque d'eau, ils peuvent devenir agressifs et s'approcher des villages. Les autorités locales demandent que les hippopotames soient relogés dans des réserves, notamment afin d'éviter les conflits avec l'homme.