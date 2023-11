"J'ai pu dire ce que je pense": un sommet du climat... pour les enfants s'est tenu à Bruxelles ce lundi

Un sommet du climat pour les enfants a démarré ce lundi matin à Bruxelles. Organisé par Unicef Belgique, l'événement a rassemblé une centaine de jeunes. Au programme de la journée, des débats sur les enjeux climatiques, sur le rôle de la jeunesse et un partage d'idées pour changer le monde. "J'ai pu dire ce que je pense et on a entendu ma voix pour le climat", "il faudrait faire attention à la nature, il faudrait arrêter de polluer", réagissaient deux enfants.

L'idée de l'Unicef est d'amener toutes ces idées à la COP 28, qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre, à Dubaï. "L'Unicef veut écouter la voix des enfants mais aussi rassembler toutes leurs idées et recommandations pour les donner au plus haut niveau, donc aux ministres compétents et aux négociateurs qui vont se rendre à la COP 28".